El primer partit del play-off per als llocs 7-10 va acabar amb empat a 7 gols després del temps reglamentari. Aleshores, en la tanda de penals, el CN Badia es va mostrar més encertat i va aconseguir el pas a la final pel 7è lloc, en què jugarà contra l’UE Horta, que es va imposar al CN Granollers per 13-8. Les manresanes, per tant, disputaran el partit per acabar novenes amb les vallesanes, el proper dissabte.

Les locals van patir un contundent 1-5 en el primer parcial fruit de l’alta efectivitat de les visitants, que van convertir en gol pràcticament tots els llançaments que van fer. Però l’equip entrenat per López va ajustar la defensa i de mica en mica va anar escurçant la diferència, fins aconseguir el definitiu empat a 7 gols que va donar pas a la tanda de llançament de penals. I aquí es van acabar les possibilitats de triomfar en el partit perquè les manresanes només en van poder aconseguir anotar dos, la meitat dels que van transformar les seves contrincants.