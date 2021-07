El Club Natació Manresa i l'empresa Fibracat han signat un acord de patrocini per donar suport als equips femenins de waterpolo de l'entitat, un conveni amb una durada inicial d'1 any i que implica una aportació de 10.000 euros. L'emblemàtic club de la capital bagenca té a hores d'ara dos conjunts en competició, un de categoria absoluta i un infantil, que a partir d'ara es diran CN Manresa-Fibracat. En total, hi ha unes 35 jugadores.

Tant la presidenta del CN Manresa, Montserrat Gomáriz, com la cofundadora de Fibracat, Meritxell Bautista, destaquen la importància de donar visibilitat a l'esport femení i, alhora, als esports minoritaris. L'acord també inclou el suport a crear una xarxa de fibra òptica a les piscines i la possibilitat de muntar la tecnologia necessària per retransmetre alguns partits.

Fa dos anys, el club va haver de retirar l'equip femení de la segona categoria més important del waterpolo estatal, a causa de la mala situació econòmica en que estava el club en el moment d'entrar-hi la nova junta.