El pilot surienc de KTM Josep Garcia va tornar a ser el millor en la segona prova del cap de setmana del Campionat d’Espanya d’enduro, que es va fer ahir a In- fiesto, a Astúries. Garcia, que ja havia estat el millor en la cursa de dissabte, també ho va ser ahir i, per tant, manté la seva ratxa d’imbatibilitat, després d’haver-se disputat cinc curses de l’estatal, tant en l’escratx, la unió de totes les categories, com en la d’Enduro 2.

També va repetir en la segona posició total el pilot de Coll de Nargó, i també de KTM, Jaume Betriu, que ni en l’estatal, ni en el mundial, no troba la manera de superar un intractable Garcia. Com a mínim, Betriu va sumar la segona victòria en Enduro 3. El tercer lloc d’ahir va correspondre a Marc Sans. Sergio Navarro va vèncer en Enduro 1.

En la prova femenina, va repetir la manresana Mireia Badia, que també es consolida al capdavant de la classificació general.