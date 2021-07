L’equip masculí del CN Minorisa va perdre a la piscina del CN Sabadell B tot i que va plantar cara a la primera part amb una formació plena de baixes. El líder va acabar imposant la seva llei però el conjunt de Peirón va donar una bona imatge mentre va saber com atacar la porteria rival.

Els bagencs van guanyar el primer parcial (1-2), amb gols de Serra i Ruiz. I van ampliar l’avantatge fins al 2-4 gràcies a dues dianes més de Ruiz. A partir d’aquí, però, el Sabadell va tallar el joc ofensiu del Minorisa, es va posar davant al descans (5-4) i, en el tercer període i l’inici del quart, va sentenciar el matx amb un parcial de 8-0 que va interrompre Puerta.

En un altre partit disputat durant el cap de setmana, el CN Minorisa va perdre amb el CN Montjuïc per 7-4 en un partit jugat amb un cert relaxament perquè l’ascens del CN Badia a la Segona Divisió fa que només hi hagi un descens, que sembla que serà per al CN Banyoles. Els gols manresans van ser de Ruiz (2), Puerta i Fargas.