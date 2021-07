Núria Mendoza Miralles (1995), de Monistrol de Montserrat, jugarà les dues properes temporades al Llevant UD, després d'estar sis anys a la Reial Societat. La defensa central és el segon reforç de l'equip que entrena Maria Pry, després de la incorporació de Leire Baños, també procedent de l'equip donostiarra, i participarà en la fase prèvia de la Lliga de Campions del curs 2021-22.

Mendoza va debutar a la Primera Divisió femenina (actual Lliga Iberdrola) vestint els colors blanc-i-blaus del RCD Espanyol, amb el que va debutar la campanya 2010-11 i hi va jugar durant cinc temporades. Posteriorment, va fitxar per la Reial Societat, amb el que va disputar 166 partits i va guanyar la Copa de la Reina de la temporada 18-19. Mendoza ha fet sis gols a la màxima categoria del futbol estatal. A més, la monistrolenca va ser internacional sub-19 amb la selecció espanyola.

El Llevant és un dels grans equips de la història del futbol femení estatal, i aquesta temporada ha acabat en una excel·lent tercera posició que li permetrà disputar el mes vinent la prèvia de la Lliga de Campions, igual que el Real Madrid, amb l'objectiu de classificar-se per a la fase de grups on ja hi ha el FC Barcelona.