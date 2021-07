Les seleccions d’Espanya i Itàlia competiran avui (21 h) pel primer bitllet per la final de l’Eurocopa, en un matx a Wembley en el que podria jugar el defensa del Barça, i fill de Martorell, Èric Garcia. Al davant, però, hi haurà una azzurra que porta 33 partits sense perdre. La segona semifinal la disputaran demà dimecres Anglaterra i Dinamarca.

L’equip de Luis Enrique, que va deixar enrera Suïssa en els quarts de final després d’una tanda de penals, va fer ahir el darrer entrenament a Las Rozas abans de partir cap a la capital anglesa, i l’únic jugador que no hi va participar va ser Sarabia, que s’està recuperant d’unes molèsties musculars. En el cantó italià, la principal absència serà la del lateral Spinazzola, que es va lesionar de gravetat al tendó d’Aquil·les en el duel de quarts contra Bèlgica.

Luis Enrique és davant del seu repte més important des que va agafar la batuta de la selecció espanyola. L’ex-tècnic blaugrana ha rejovenit l’equip fins el punt de presentar una mitjana de 26 anys i una majoria d’efectius inexperts en una fase final. Un grup que ha sabut créixer en l’adversitat, ja que després de les polèmiques prèvies a l’Eurocopa, des de l’absència de Sergio Ramos al tema de la vacunació, va créixer el neguit després de les dues ensopegades inicials contra Suècia i Polònia. Però els 5 gols contra Eslovàquia i els 5 que va fer encaixar a Croàcia van revertir les crítiques i han fet d’Espanya una candidata al títol.

L’11 més probable que defensarà avui la samarreta vermella és el format per Unai Simón, Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Morata i Dani Olmo. Per la seva part, Mancini podria presentar de sortida una formació integrada per Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Insigne, Chiesa i Immobile. Xiularà l’alemany Felix Brych.

Luis Enrique, que ja qualifica com a «excel·lent» el rendiment al seu equip, tot i que continuen manifestant-se algunes carències, podria donar minuts al martorellenc Eric García, que ha disputat alguns partits com a titular. El jove central fitxat aquest estiu pel Barça, procedent del Manchester City de Pep Guardiola, és un dels joves valors estatals. Té 20 anys, està cridat a ser el relleu de Piqué i, abans d’estar a les ordres de Koeman, participarà als Jocs Olímpics de Tòquio. De la solidesa de la defensa i l’encert atacant depenen avui les possibilitats hispanes de ser a la final de diumenge.