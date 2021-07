El Club Natació Manresa i l’empresa de telecomunicacions Fibracat han signat un acord de patrocini per a la propera temporada, xifrat en 10.000 euros, per donar suport als equips femenins de waterpolo de l’entitat. El conjunt de categoria absoluta i l’infantil incorporaran el nom de la firma de la capital bagenca tant en la denominació oficial com en els banyadors de les jugadores.

La presidenta del club, l’exnedadora Montserrat Gomáriz, va expressar ahir la satisfacció per l’acord afirmant «estem molt contents i molt agraïts amb aquesta col·laboració», i va recordar que fa dos anys, quan l’actual junta directiva va agafar el relleu de l’anterior, la mala situació econòmica de l’entitat va obligar a prendre una mesura dolorosa: retirar l’equip femení de la Primera Divisió estatal, la segona categoria en la jerarquia del waterpolo espanyol. Aleshores, es van conjurar per recuperar el que es perdia.

Tant Montserrat Gomáriz com Meritxell Bautista, cofundadora de Fibracat, van apuntar la importància de visibilitzar l’esport femení i el minoritari en una ciutat que «és de bàsquet, però també de waterpolo». En aquest sentit, Gaspar Ventura, pioner del waterpolo femení i primer seleccionador estatal, va donar el seu suport a la iniciativa assistint a la signatura de l’acord. Una presència que va fer efectiva també el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, Toni Massegú.

Bautista va comentar que Fibracat crearà «una xarxa potent de fibra òptica» a les instal·lacions del club. I va anotar també la possibilitat que, des de Fibracat TV, el canal de TDT impulsat per l’operadora amb seu a Manresa, es puguin retransmetre alguns partits, «sobretot els de casa».

El CN Manresa és un dels clubs capitals del waterpolo català i estatal. No en va, recentment es va posar el nom del campió olímpic Manel Estiarte a les piscines. El club recuperarà la propera temporada el nom històric de Club Natació Manresa, després de vuit temporades com a CN Minorisa. L’entitat té unes 35 jugadores, i Jordi López és l’entrenador dels equips absolut i infantil. «Volem més jugadores, volem crear una base», va afirmar Gomáriz, fent una crida a totes les noies que vulguin provar sort en aquest esport.