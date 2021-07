La 101a edició de la Volta Ciclista a Catalunya tindrà dos finals en alt a l’estació cerdana de La Molina i a la ribagorçana de Boí Taüll, segons va comunicar ahir l’organització de la cursa, que se celebrarà del 21 al 27 de març del 2022. A falta de confirmar les dates d’aquestes dues etapes, també se sap que Sant Feliu de Guíxols serà el punt de partida de la Volta, després de nou anys seguits amb Calella com a ciutat d’inici.

La Molina ha estat un dels ports més visitats per la Volta en la darrera dècada, ja que els ciclistes l’han pujat sis cops, el darrer dels quals fa dos anys. Boí Taüll, per la seva part, torna a la gran prova per etapes del país després de vint anys de fer-ho per darrer cop. En l’edició que es va disputar el març d’aquest 2021, els grans ports van ser Vallter i Port Ainé.

Els vencedors de les sis etapes que han acabat a La Molina van ser Alejandro Valverde (2017 i 2018), Joaquim Rodríguez (2014), Tejay van Garderen (2015), Dan Martin (2016) i Miguel Ángel López (2019).

L’últim cop que la Volta va anar a Boí Taüll va ser amb motiu d’una cronoescalada en la que es va imposar el basc Aitor Garmendia (2002). Prèviament, la cursa ja hi havia passat en quatre ocasions, amb triomfs del Chava Jiménez (1995), els italians Claudio Chiapucci (1994) i Iván Gotti (2001) i el colombià Hernán Buenahora (1998). El port té 14 km de llargada i un desnivell mitjà superior al 5,5 %, amb rampes del 12 %.

Rubén Peris, director general de la prova, va dir que “La Molina s’ha convertit en un clàssic de la Volta, i tornar a Boí Taüll vint anys després ens fa molta il·lusió. Crec que seran dos finals molt espectaculars». L’organització donarà en les properes setmanes més noms de ciutats que acolliran les sortides i les arribades.