El jugador manresà Vladimir Alert Suades, de 22 anys, es va proclamar diumenge campió d'Espanya de tennis taula en la categoria individual adaptat (classe 11), al Centre de Tecnificació d'Atletisme d'Antequera (Màlaga). Membre del Club Tennis Taula Castellgalí, Alert va guanyar quatre dels cinc partits que va jugar en la lligueta dels sis millors jugadors estatals -a la qual hi va entrar després de superar les rondes prèvies- i va acabar empatat a punts amb Jesús Raspall (CTT Cambrils), però el va superar en la classificació final perquè el va guanyar en l'enfrontament directe.

El campionat es va jugar entre el 16 de juny i el 4 de juliol, amb organització de la federació estatal, i seguint les mesures per lluitar contra la covid-19.

Alert també es va endur la medalla de plata en el concurs per equips, en el que hi va participar juntament amb Jordi Dinarès, del Club Natació Sabadell.

Vladimir Alert va començar a jugar a tennis taula al Casal de Joves de La Kampana, i el gust per aquest esport i el talent que va mostrar el van dur al CTT Sallent, on s'hi va estar mitja temporada. Posteriorment, va passar al CTT Castellgalí, on ha passat de jugar en l'equip de Tercera B al de la Segona A. Un salt de consideració que mostra l'evolució del jove palista bagenc.

El CTT Castellgalí està fent una bona temporada i s'ha erigit en un club capdavanter a la Catalunya central. El passat mes de març, a Valls, Roger Sola Garcia va aconseguir la medalla de bronze en la categoria prebenjamí del Campionat de Catalunya per a joves.