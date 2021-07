No ha tingut gaire sort el Baxi Manresa en el sorteig de la primera ronda de grups de la Lliga de Campions de la FIBA que s'ha fet aquest dimecres al matí a Suïssa. L'equip de Pedro Martínez ha quedat enquadrat al grup B, amb el Hapoel Jerusalem israelià, el Pinar Karsiyaka turc i l'Stal Ostrow Wielkopolski polonès.

El Hapoel és un dels equips rics del bàsquet isrealià. Tot i que a l'ombra del Maccabi, en els últims anys ha rebut una gran injecció econòmica d'ençà que s'hi va ajuntar l'estrella de l'NBA Amaré Stoudemire. La temporada passada només va poder arribar a quarts de final del play-off de la lliga, on va ser eliminat pel Gilboa Galil on jugava Joe Thomasson, qui sembla que serà el proper fitxatge del Baxi per a la temporada vinent. Té un títol europeu, la ULEB Cup, guanyada al Reial Madrid el 2004.

El segon equip del grup, el Pinar Karsiyaka turc, és el vigent subcampió de la competició. Va perdre l'última final contra el San Pablo Burgos després de plantar molta cara i d'eliminar el Casademont Saragossa a les semifinals. A la lliga, va arribar a les semifinals i el viatge a Esmirna no promet ser fàcil.

La duresa definitiva del grup el marca l'Stal Ostrow Wielkopolski, que no té tan nom com els altres però que és l'actual campió de la lliga polonesa, per davant de l'Stielmet Zielona Gora, que disputa la VTB League i on la temporada passada va jugar l'ex del Baxi Iffe Lundberg abans d'anar al CSKA.

A falta de conèixer el calendari, els partits de la primera ronda del grup B es jugaran el 5-6 d'octubre (primera jornada), 12-13 d'octubre (2a), 26-27 d'octubre (3a), 9-10 de novembre (4a), 7-8 de desembre (5a) i 21-22 de desembre (6a). El primer classificat passa directament a la segona fase de grups, el segon i el tercer haurà de disputar un play-off contra el segon o tercer d'un altre grup per avançar i el quart quedarà eliminat. Aquesta és la composició de tots els grups.

Grup A: Lenovo Tenerife, Dinamo Sàsser, Riesen Ludwigsburg, rival d'una de les prèvies

Grup B: Hapoel Jerusalem, Pinar Karsiyaka, Baxi Manresa, Stal Ostrow Wielkopolski

Grup C: Nijní Novgòrod, Dijon, Unicaja, Lavrio

Grup D: AEK Atenes, Falco Szombathély, VEF Riga, rival d'una de les prèvies

Grup E: Nymburk, PAOK Salònica, Galatasaray, Igokea

Grup F: Estrasburg, Filou Oostende, Tofas Bursa, rival d'una de les prèvies

Grup G: Hapoel Holon, Happy Casa Brindisi, Darussafaka, rival d'una de les prèvies

Grup H: San Pablo Burgos, Besiktas, Rytas Vilnius, Oldenburg