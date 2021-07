Tres medalles de bronze del Petromiralles-CA Igualada i una de plata i una de bronze per l’Avinent Manresa és el botí que els atletes dels dos clubs capdavanters de la Catalunya central van obtenir en els Campionats d’Espanya sub-20, que es van celebrar a Montsó.

Nara Felipe (Playas de Castelló) es va mostrar intractable a la final de 3.000 metres obstacles i va guanyar amb 10.46.70, però rera seu es va classificar en segona posició la fondista de l’Avinent Manresa Bethelhem Manzano, que va fer miques el seu millor registre personal i va entrar a meta amb 10.59.47, més de de vint segons menys que la seva anterior marca personal. Maria Barbero (At. Alcorcón) va ser 3a amb 11.05.21.

Nerea Pérez va obtenir el bronze en el salt de perxa, amb 3.88, per darrera de Jaione Mikeo (Grupompleo Pamplona At.), or amb 4.06, i Clara Fernández (CD Nike), plata amb 4.00. Biel Salas va fer marca personal en els 110 metres tanques amb 14.48, i va batre el vigent récord de l’entitat, però no va poder passar a la final.

David Muñoz, del Petromiralles-CA Igualada, es va enfilar fins al tercer graó del podi després de protagonitzar un gran atac en la darrera prova del decatló. El primer dia, l’igualadí va fer 11.47 als 100 m, 7.06 a la llargada, 12.69 en pes, 1.86 en alçada i 49.30 en 400 m. L’endemà, va continuar amb 15.06 en 110 m tanques, 30.89 en disc, 4.10 en perxa i 43.95 en javelina. En aquell moment, era quart, però va fer 4.28.82 esssent primer als 1.500 m i es va penjar el bronze, amb 6.982 punts (marca personal). L’or va ser per Ivan Vidal (Playas), amb 7.135, i la plata per Joaquim Rodríguez (L’Hospitalet At.), amb 7.038.

Marta Gallo va ser bronze en llargada superant per primer cop els 6 metres (6.01), només vençuda per Evelyn Yankey (València), amb 6.29, i Tessy Ebosele (Reial Societat), amb 6.27. En l’apartat masculí, bronze també per Aitor Caldito, amb 7.33 (marca personal), darrera de Fabián Mesa (AD Marathon), amb 7.48, i Dario Bruzón (Cuevas de Nerja), amb 7.41.

Àlex González (56.09 en javelina) i Pol Roca (1.99 en alçada) van fregar el podi, ja que van ser 4ts. Laia Planas va fer 6a en alçada (1.67, marca personal), Roger Súria 7è en 3.000 obstacles (9.48.42) i Aleix Llorens 11è en disc, amb 39.63. El Petromiralles va quedar 9è per equips, segons català per darrera el Barça, d’entre 113 clubs participants.