Els blaugranes Antonie Griezmann i Ousmane Dembélé s'han vist afectats per una polèmica que els titlla de racistes per culpa de la difusió d'un vídeo privat de Dembélé on els dos s'enriuen d'uns treballadors japonesos durant una gira del Barça, organitzada per Rakuten, pel país asiàtic. En el vídeo, es mostra com els treballadors intenten arreglar la Play Station i Ousmane i Antoine estaven jugant al PES, un videojoc creat per la companyia Konami, patrocinador oficial del Barça. "Totes aquestes cares lletges, només perquè puguis jugar al PES, no et fa vergonya?", diu Dembélé, suposadament a Griezmann. I afegeix: "Quin tipus de llenguatge és aquest? Estàs tecnològicament avançat en el teu país o no?"

Ousmane Dembele and Antoine Griezmann were caught on camera suspected of being racist towards Asians 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/2tFRSMfj1I — FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews) 2 de julio de 2021

Durant els últims dies, els francesos han emès un comunicat disculpant-se per les imatges, tot i que no han acceptat les acusacions de racisme. A més, Griezamann ha aprofitat per denunciar enèrgicament les actituds racistes a través d'una piulada: "Sempre he estat compromès contra qualsevol forma de discriminació. Durant els últims dies, algunes persones han volgut confondre'm pel tipus de persona que no soc. Rebutjo fermament totes les acusacions que se m’han fet i lamento haver pogut ofendre als meus amics japonesos". En el cas de Dembélé, a través d'una "Storie" d'Instagram: "Durant els últims dies, ha circulat per les xarxes socials un vídeo privat del 2019. L'escena té lloc al Japó, però podria haver passat a qualsevol part del planeta i hauria utilitzat les mateixes expressions. Aquestes no anaven dirigides a cap comunitat en concret. A vegades utilitzo aquest tipus d'expressions en privat, amb els amics, sense importar el seu origen. Ara aquest vídeo s'ha fet públic, i entenc que pugui ferir a les persones que surten a les imatges. De fet, els hi presento les meves més sinceres disculpes", va declarar el jugador.

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 5 de julio de 2021

Griezmann es disculpa amb el CEO de Rakuten

Després de la difusió del vídeo, el CEO de la companyia japonesa Rakuten (principal patrocinador del Barça), Hiroshi Mikitani, va mostrar el passat dimarts a través de Twitter el seu disgust i va anunciar que demanarà explicacions formals al club a causa del comportament els dos jugadors: "Com a patrocinador oficial del club i organitzador de la gira, lamento molt que els jugadors del FCB hagin protagonitzat aquests comentaris tan discriminatoris. Donat que Rakuten ha donat suport a la filosofia del Barça i patrocinat el club, aquestes declaracions són inacceptables sota qualsevol circumstància i es protestarà sobre elles formalment contra el club per posar en comú els dos punts de vista", va dir Mikitani. Segons sembla Antoine ja s'hauria disculpat amb el CEO a través d'una gravació de veu, mentre que Dembélé planeja fer el mateix.

Konami acomiada Griezmann

El davanter francès del Barça va tancar fa tot just una setmana un acord amb Konami un acord per esdevenir ambaixador oficial de la companyia. Malgrat això, després del vídeo difós a les xarxes socials, Konami ha decidit rescindir el contracte amb el futbolista en declarar que "Konami Digital Entertainment creu, que tal com és la filosofia de l'esport, la discriminació de qualsevol mena és inacceptable". A més, ha afegit: "Respecte a la nostra franquícia eFootball PES, sol·licitarem al FC Barcelona, com a club soci, que expliqui els detalls d'aquest cas i les seves accions futures".

El comunicat oficial del Barça sobre el vídeo

En aquest cas, ha estat el mateix Barça qui s'ha expressat sobre la polèmica mitjançant un comunicat oficial. El club ha admès que l'actitud de Dembélé i Griezmann mostrava una "falta de respecte" cap als empleats i que això "no coincideix amb els valors que el FC Barcelona representa i defensa". Continua: "El FC Barcelona vol demanar disculpes públicament a tots els aficionats i col·laboradors del club que es mostren descontents amb aquest esdeveniment de l'estiu de 2019, moment en el qual les responsabilitats del Club requeien en una Junta Directiva i un equip executiu anterior a l'actual. La Junta Directiva que avui gestiona el club té el compromís que no es repeteixin episodis d'aquesta naturalesa", es llegeix en l'escrit del Barça.

A més, el comunicat afegeix que el club està compromès en educar i protegir els valors "des de la Junta Directiva fins als jugadors" de les diferents seccions del club, i que en el Barça "no hi ha lloc pel racisme ni la discriminació".

Finalment, el club admet que tots dos han presentat les seves disculpes per les imatges, però el club es reserva la potestat de prendre mesures internes perquè no torni a ocórrer.

"Els jugadors ja han mostrat el seu penediment i s'han disculpat amb l'afició i els col·laboradors japonesos, cosa que el club valora. No obstant això, el FC Barcelona es reserva el dret a prendre les mesures internes que consideri oportunes", finalitza el comunicat del Barça.