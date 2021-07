La temporada vinent ha de ser d’estrena per a tres camps de la comarca. La gespa del Nou Congost es canviarà a partir del mes d’octubre per tal de dotar a la instal·lació d’un material més adequat perquè hi jugui, sobretot, el Centre d’Esports a Tercera Divisió RFEF. Paral·lelament, la gespa vella anirà al camp del Xup, on juga el Pare Ignasi Puig. Abans, el mes vinent, hauran començat les obres d’un mes i mig que han de tenyir de verd el terreny de joc de la Balconada. Les tres obres tenen un pressupost conjunt de 767.712 euros i han d’estar acabades el proper novembre.

Van ser els terminis que va especificar ahir a la tarda el regidor d’Esports de l’Ajuntament, Toni Massegú. Ahir al vespre, precisament, havia d’intervenir a l’assemblea de socis del PI Puig per explicar aquests procediments en el seu cas. Massegú va admetre que aquestes actuacions responien «a les demandes de fa molt temps» de les entitats.

Per ordre cronològic, les màquines han d’entrar el mes vinent a la Balconada, en una obra civil i posterior implantació de gespa que ha de durar un mes i mig i que pot provocar que l’equip comenci la temporada a algun dels camps de terra del Congost.

El seu president, Alberto García, admetia que «fins que no vegi les màquines al camp, no m’ho creuré. Des de l’època de la regidora Sensat que ho reclamem i fins ara no ens han fet cas. Durant aquest temps, hem perdut sis equips i dos femenins i si seguíem així hauríem hagut de donar les claus a l’Ajuntament. Si ara es compleix tot, els haurem d’aplaudir. Si no, els ho recordarem»,

La segona actuació és el trasllat de la gespa del Congost al Xup. El seu directiu, Francesc Álvarez, es mostrava «satisfet, però no content perquè no era el que hauríem volgut», segurament pel precari estat de la gespa artificial. «El nostre club ha aportat molts jugadors al futbol de Manresa i ara només tenim l’equip sènior i un parell de base. Esperem que tenir gespa ens ajudi a revifar i ,de tota manera, estem agraïts» per l’actuació. Al Xup també caldrà una adequació del voltant del camp per evitar inundacions.

Finalment, la presidenta del Centre d’Esports, Ruth Guerrero, es mostrava «contenta de disposar d’una gespa per no estar en inferioritat amb d’altres equips de la categoria i, de pas, que també hi hagi una millora en el futbol de barri de la ciutat». Segons el regidor Massegú, «per Tots Sants» ja podrien estar aquestes dues últimes actuacions enllestides.