L’estiu està sent mogut per a l’equip masculí del CB Igualada, que la temporada vinent tornarà a jugar a la Lliga EBA. Ahir va informar que té un nou entrenador. Es tracta d’Òscar Navarro, procedent dels equips inferiors del Barça, que arriba al conjunt blau després que l’entrenador que havia estat presentat fa unes setmanes, l’egarenc Aleix Duran, hagi comunicat que ha acceptat l’oferta d’un conjunt de l’ACB per fer de tècnic ajudant. En concret, Duran serà el segon entrenador de Jaume Ponsarnau al Casademont Saragossa, amb la qual cosa reeditaran el tàndem que ja van fer al Bàsquet Manresa, abans de la sortida del tècnic de Tàrrega. A Igualada, Navarro prepararà un conjunt que, per ara, només ha informat de les altes de Robert Marsol, del CB Martorell, i de Nil Baqués, del Sant Cugat.