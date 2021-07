Aquest dissabte i diumenge seran dos dies que cap aficionat als esports es voldrà perdre, perquè arriba carregat de grans esdeveniments. La final de l'Eurocopa que disputaran Itàlia i Anglaterra serà el plat fort pels qui els hi agrada el futbol, juntament amb la final de la Copa Amèrica que enfrontarà a dues seleccions històriques com són Argentina i Brasil. Per altra banda, a EUA, s'estan jugant les finals de l'NBA i aquesta matinada de diumenge es disputarà el tercer partit. Finalment, també es podrà veure una nova etapa del Tour de França.

Eurocopa

Anglaterra i Itàlia s'enfronten aquest diumenge en la final de l'Eurocopa 2021. Cap selecció ha tingut un camí plàcid per arribar a aquest matx, ja que les tant anglesos com italians van haver d'acudir a la pròrroga en els seus respectius partits de semifinals.

Itàlia, per la seva part, ha deixat pel camí a Gal·les, Austria, Bèlgica i Espanya, però en les semifinals contra l'equip de Luis Enrique, va veure com se li posava el partit costa amunt després que la selecció espanyola empatés el partit en els minuts finals i forcés la pròrroga. Al temps extra no hi va haver gols i els 'azurri' van superar a La Roja a la tanda de penals. La selecció italiana buscarà revalidar el títol europeu després de 53 anys.

Per altra part, Anglaterra jugarà la seva primera final d'Eurocopa de la seva història, i ho té tot a favor per endur-se la copa. Els britànics juguen al mític estadi anglès de Wembley, després d'haver eliminat a Alemanya, Ucraïna i a la revelació del torneig, Dinamarca, que va posar les coses molt difícils als de Southgate, portant el partit a la pròrroga on va guanyar Anglaterra per 2 a 1 amb un gol de Kane al rebuig del seu propi penal. Els anglesos buscaràn la seva primera Eurocopa després de 55 anys sense guanyar cap títol pel que fa a seleccions.

La final entre Anglatera i Italia es jugarà a l'estadi de Wembley a la ciutat de Londres. El partit es disputarà el pròxim diumenge 11 de juliol a les 21:00 hores i es podrà seguir en directe a Espanya per Telecinco.

Copa Amèrica

La Copa Amèrica arriba al seu final amb el partit més esperat del torneig: Brasil-Argentina, tot un clàssic del futbol sud-americà. Les dues seleccions arriben imbatudes a la final, L'Argentina de Messi, la seva part intentarà destronar a la vigent campiona, Brasil, que arriba al partit amb moltes ganes de repetir el campionat de 2019.

La 'canarinha' arriba al partit contra Argentina després de passar per sobre de Xile a quarts, i guanyar a la selecció peruana a les semifinals per 1 a 0 en un partit feixuc per la selecció brasilera amb un solitari gol de Paquetá.

Els argentins, per altra banda van haver de superar a Colòmbia a la tanda de penals amb una exhibició del porter de l'Aston Villa Emiliano Martinez, després de l'1 a 1 al temps reglamentari, en un partit gris de la 'albiceleste'. Els de Lionel Scaloni arriben al matx amb un Leo Messi estel·lar, com a màxim golejador del torneig, que busca el seu primer títol amb la seva selecció després de quedar-se a les portes del trofeu Americà l'any 2015 i 2016, les dues finals perdudes davant la selecció xilena als penals.

El partit tindrà lloc a l'estadi Maracanà, el pròxim i dumenge 11 de juliol a les 2:00 hores i es podrà segui en directe tant al canal de TV3 com al canal d'Ibai Llanos a Twitch.

NBA

Aquest cap de setmana es diputarà el tercer partit de les finals de l'NBA, on els Phoenix Suns han guanyat els dos primers partits i on Milwaukee Bucks intentaran remuntar la sèrie amb Giannis Antetokounmpo com a estrella. Els dos equips arriben a aquestes finals de manera sorprenent, ja que són dos clubs que no solen estar vius en aquestes altures de la temporada. De fet els Suns no han guanyat mai l'anell de campió de l'NBA, mentre que els Bucks no ho fan des de fa més de 50 anys.

L'equip de Milwaukee arriba al partit després d'haver-se vist superats pels Suns en el segon partit (118-108) que va tindre lloc a la matinada de divendres, tot i el recital d'Antetokounmpo amb 42 punts, 12 rebots i 4 assistències. Per part dels locals el més destacat va ser Devin Booker amb 31 punts, 5 rebots i 6 assistències.

El partit tindrà lloc al Fiserv Forum de Milwaukee, a les 2:00 hores de dilluns i es podrà seguir la imatge en directe per Movistar+.

Tour de França

La gran cita del ciclisme ha tornat al calendari normal, aquest mes de juny i juliol després del desplaçament al mes de setembre l'any passat a causa de la pandèmia de la covid-19.

Actualment, el líder en la classificació general del Tour és l'eslovè Tadej Pogačar, qui buscarà guanyar aquest dissabte en una etapa de mitja muntanya de 183,7 km. Cosa que també intentarà el diumenge en una etapa de muntanya de 191,3 km de recorregut que finalitzarà a Andorra.

Totes les etapes del Tour de França es podran veure en obert per Televisió espanyola (La 1 i Telecinco) i també per DAZN.