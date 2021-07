L’Igualada Rigat continua fent moviments per tal de compaginar la plantilla de cara a la temporada vinent. Si setmanes enrere van ser les renovacions de puntals com Ton Baliu, Elagi Deitg, Tety Vives o Marc Duran, i la passada va arribar la confirmació de Cesc Fernández com a cap visible dels entrenadors, aquesta setmana ha arribat un fitxatge la confirmació d’una altra continuïtat.

Així, el club arlequinat va donar a conèixer el fitxatge del golejador Àlex Cantero, procedent del CH Mataró, equip que la temporada passada va baixar. Cantero, de 27 anys, va signar per una temporada després de completar un any en què va aconseguir 11 gols en 28 partits.

El jugador de Palafolls, format a la base del Tordera, ha militat en equips com el Blanes, amb el qual va ser màxim golejador d’OK Plata amb 52 dianes. A més, té experiència internacional, ja que va actuar al Ploufragan francès.

D’altra banda, el combinat igualadí també va informar de la renovació del porter Jaume-Arnau Marquès Castillo, que continuarà al club una temporada més. Havia tornat el curs passat a les Comes, on seguirà competint en l’exercici vinent.