La selecció espanyola sub-19 va derrotar la de Senegal per 83-67 i lluitarà demà diumenge (12 h) contra Lituània per conquerir la cinquena plaça final del Campionat del Món de la categoria, que s’està jugant a Riga (Letònia). Després de caure en un bon partit als quarts de final contra la potent Canadà, el conjunt que dirigeix Javier Zamora va quedar fora de la cursa per les medalles, però demà al migdia tindrà l’ocasió d’acabar, malgrat tot, en una bona posició.

L’equip hispà va demostrar la seva superioritat tècnica des del primer moment, i va dominar el partit i el marcador amb autoritat, amb Aitor Exteguren (16 punts i 8 rebots), Rubén Domínguez (15 punts i 3 rebots), Guillén Ferrando (14 punts i 2 assistències) i Juan Núñez (13 punts i 7 assistències) com a destacats.

El manresà Marc Peñarroya va estar vint minuts en pista, durant els quals va fer 2 punts i va repartir 3 assistències.

Pel Senegal, el pívot Khalifa Ababacar Dio, de 2.12, i jugador de l’Herbalife Gran Canaria, va ser el millor, amb 23 punts i 7 rebots.

Lituània, per la seva part, es va desfer d’Argentina per 107-81 en l’altre partit de les eliminatòries pel cinquè lloc, que avui intentarà conquerir davant Espanya.

FITXA

Espanya: Ferrando 14, Domínguez 15, Etxeguren 16, López 2, Rodríguez 2 -cinc inicial-, Núñez 13, Peñarroya 2, Godspower 2, Alderete 3, Domènech 2, Jiménez 10 i López de la Torre 2. Tirs de 2: 19/40. Tirs de 3: 7/25. Tirs lliures: 24/28. Rebots: 41 (25 def.-16 of.). 21 assistències. 22 faltes.

Senegal: Sane 8, Sow 6, Ababacar 23, Abdou 10, H. Gueye 2 -cinc inicial-, Diatta 7, Moustapha 6, Mbengue i Magasa 5. Tirs de 2: 21/40. Tirs de 3: 3/15. Tirs lliures: 16/23. Rebots: 33 (23 def.-10 of.). 15 assistències. 24 faltes.

Àrbitres: Andris Aunkrogers (Letònia), Maripier Malo (Canadà) i Grant Alexander Todey (Estats Units).

Parcials: 21-10. 41-26. 64-45. 83-67.