El jove pilot sallentí de 13 anys Pau Alsina va quedar en quinzena posició total en la cursa del FIM CEV Repsol que es va disputar a l’Autòdrom de l’Algarve, a Portugal, i que significa la sisena de les onze proves de l’European Talent Cup que s’han de disputar en aquesta temporada. Amb aquest resultat, Alsina suma un punt més a la classificació general, en suma 7 i se situa en la 21a posició en l’any del seu debut.

El competidor de l’equip Artbox competia per primera vegada en un traçat que va definir com una muntanya russa i en el qual va ser onzè i dotzè en els primers entrenaments. En les classificatòries oficials, va millorar els seus temps i va quedar a poc més de sis dècimes del primer del seu grup, i es va situar entre la vuitena i novena posició, que va repetir en el warm up del matí. Al final, en la cursa, va tenir problemes a l’hora d’avançar rivals i es va haver de conformar amb el lloc 15.

Agafant confiança

Després de la cursa, Alsina explicava que «en els entrenaments de dijous em trobava una mica perdut, ja que era el primer cop que corria en aquest circuit. Però al final de la tanda vaig començar a agafar confiança, la qual cosa em va fer seguir millorant el divendres, tot i que a la tarda em va costar pel vent que hi feia».

En les sessions de dissabte «em va costar una mica aconseguir una bona volta, però vaig ser novè. En la cursa, però, no he sortit bé i en la primera volta m’ha costat avançar. Per això m’he hagut de quedar en un segon grup, i al final he estat quinzè. He de treballar les sortides i la primera volta, ja que podia haver estar més endavant». La propera oportunitat serà a Motorland, a Aragó.