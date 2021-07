El pavelló del Nou Congost de Manresa serà l’escenari aquest matí, per segon any consecutiu, de l’assemblea general ordinària de la Federació Catalana de Basquetbol. La situació geogràfica central de la capital del Bages, amb la més gran facilitat per accedir-hi des de qualsevol punt del país, i la capacitat de la instal·lació bagenca han provocat que s’hagi decidit que sigui la seu de la reunió per poder seguir tots els protocols anticovid.

L’assemblea començarà a les 10.30 hores del matí en primera convocatòria i a les 11 en segona. A part de l’aprovació de la memòria d’activitats, dels comptes i de tota la part econòmica, el punt més interessant és el pla de competicions de la temporada vinent, amb les bases i la composició dels grups de les diferents categories. Després del trasbals que va suposar la temporada de convivència amb la covid, s’espera que els calendaris de la propera siguin pràcticament semblants als d’abans, tot i que s’hauran de recol·locar tots els equips on toca.