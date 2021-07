Fins aquesta setmana no s’ha sabut que, finalment, el Club Bàsquet Navàs-Viscola jugarà a la Lliga EBA la temporada vinent. El conjunt bagenc va quedar subcampió de la Copa Catalunya, després de caure en la final disputada al seu pavelló contra el CEB Girona. Només ascendia un equip, però ja llavors semblava clar que hi hauria una altra plaça gràcies al fet que el CB Mollet pujaria a LEB Plata. Amb aquesta incorporació són cinc els equips de casa nostra a la quarta categoria del bàsquet estatal, segons ha establert la Federació Espanyola.

Així, el CB Navàs forma part d’una llista de 36 equips que disputaran la Conferència C, amb conjunts catalans i balears i que, probablement, es dividirà en dos grups. També hi són el Grup Via CB Artés, el CB Igualada, el Tenea CB Esparreguera i el CB Martorell, que ja han començat a configurar les plantilles per a la temporada que ve.

També hi volia tenir un equip propi el Bàsquet Manresa. Des del Congost es van fer gestions per aconseguir-lo, però finalment no se’ls ha atorgat aquest lloc. Tenint en compte que el més probable és que no continuï la seva vinculació de la temporada passada amb el CB Artés, haurà de buscar un lloc on poder donar sortida al talent de l’equip que acaba de quedar cinquè en la fase final del Campionat d’Espanya júnior, disputat a Granada. En la curta temporada passada, Marc Peñarroya, Lazar Mutic i Pau Treviño van ajudar l’Artés en el debut de l’equip vermell i negre a l’EBA, però la unió no ha semblat satisfer les dues parts, com s’explica ara amb la futura separació.

A més, l’Artés ja ha emprès el seu propi camí. Ha anunciat el fitxatge de Pep Piqueras com a entrenador en el lloc de Jordi Estany i la renovació de set puntals de l’equip com Albert Illa, Carles Jordà, Roger Portella, Arnau Cumelles, Jordi Fornells, Jordi Clotet i Jordi Sobrevias, amb els quals aspirarà a tornar a lluitar per la permanència.

Possibilitat natural?

Davant d’aquesta situació, l’ascens del CB Navàs pot ser una bona solució per al Manresa per trobar un vinculat proper, tot i que cap de les dues bandes no han informat, de moment, que hi hagi res en ferm. L’equip d’Isidre Suau no ha sabut fins aquesta setmana que ascendia de categoria i, per tant, no ha començat a fer moviments, almenys en públic, que expliquin si la plantilla tindrà continuïtat o hi haurà canvis profunds.

A part dels dos clubs bagencs, hi ha tres conjunts més de la nostra zona a l’EBA. El CB Igualada ha estat més pendent, de moment, de solucionar els canvis a la banqueta que no pas de formar l’equip. Aleix Duran, que l’havia d’entrenar, ha comunicat aquesta setmana que tenia una oferta per fer de segon tècnic del Casademont Saragossa amb Jaume Ponsarnau i ha deixat la formació. El substitueix Òscar Navarro. De moment, els blaus només han donat a conèixer els fitxatges de Robert Marsol (CB Martorell) i Nil Baqués (Sant Cugat).

A Esparreguera estrenaran entrenador, Carlos Espona, procedent del Sant Josep de Badalona, en el lloc de Josep Riera. Han fitxat Quico Roig (L’Hospitalet) i Albert Barquets (Boet Mataró) i han renovat Damián Jiménez, Sergi Pino, Marc Raventós, Albert Merí, Martí Sellarès, Dani Fontanals, Pau Campaña i Francesc Riera. Les baixes confirmades són les de Javi Antón i Miquel Aliaga, aquest últim al veí CB Martorell.

En aquest conjunt, també hi ha hagut relleu de tècnic. Jordi Pi, fins ara segon entrenador, ocupa el lloc de Toni Olivares. A part d’Aliaga, arriba Eloy Domènech, de l’Almeda, i es queden Alejandro i Jordi Catalán, Xavi Balaguer, Ivan Llull, Silvestre Esteves i Albert Valle. A part de Robert Marsol, tampoc no seguirà Jordi Pujolreu.

Amb aquest panorama, els cinc equips d’EBA de casa nostra intentaran viure un curs amb no tants trasbalsos, per culpa de la covid, com en l’inici de l’anterior.