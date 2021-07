El pavelló del Nou Congost de Manresa va aplegar ahir l’assemblea general ordinària de la Federació Catalana de Bàsquet amb la presència dels representants de 130 clubs d’arreu del país. La centralitat de la capital bagenca i la capacitat del recinte van fer que la trobada se celebrés per segon any consecutiu a la ciutat.

Les entitats presents, tal com va explicar la federació, van aprovar per unanimitat l’Informe de presidència i la Memòria d’Activitats de la temporada 2020-21. Així mateix, es van aprovar per unanimitat els comptes anuals i la liquidació del pressupost del 2020.

Un altres dels punts destacats de l’ordre del dia va ser l’explicació del Pla de competicions, que ha de marcar les categories dels campionats del curs 21-22, i al qual també van donar els clubs la seva aprovació. Durant aquest mes de juliol, els equips s’han d’anar inscrivint per concretar així com serà cada competició.

Els representats federatius van explicar també les novetats del Reglament Jurisdiccional, dels Estatuts, del Reglament de Joc de minibàsquet i del Reglament de 3x3. El president Ferran Aril, que va parlar de la repercussió de la covid en els clubs, va informar de la creació d’una nova competició de 3x3 de clubs afiliats, i va explicar que s’enceta la campanya #DemanaCanvi de promoció del bàsquet femení i del nou programa d’Escoles de Bàsquet.