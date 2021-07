Pocs dubtaven que aquest diumenge era el dia en què Novak Djokovic igualaria les llegendes de Roger Federer i Rafael Nadal i si quedava alguna incertesa, el serbi, amb tots els arguments ja a favor de ser el millor de la història, a desarmat al lluitador Matteo Berrettini (6-7 (4), 6-4, 6-4 i 6-3) i ha sumat el seu sisè Wimbledon, elevant la seva marca de Grand Slams fins als vint.

Ha estat el dia perquè el de Belgrad, el número 1 del món, fes un pas més en la seva trajectoria històrica. El dia per a igualar els registres de Federer i Nadal, per a ser el primer home, des de RodLaver el 1969, a guanyar els tres primers Gran Slams de l'any, per a ser el cinquè de l'Era Open, i el primer des de Nadal l'any 2010, a fer el Canal Slam, és a dir, el doblet Roland Garros i Wimbledon, per a quedar-se a només un títol d'igualar els set de Pete Sampras i William Renshaw.