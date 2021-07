Els tres alumnes del Gimnàs Viturtia de Manresa van aconseguir uns excel·lents resultats als Campionats d’Espanya online, que van tenir lloc el cap de setmana passat. Eugeni Prat va obtenir la medalla d’or en la categoria màster Per la seva part, Marc Soler va fer bronze en sénior, la mateixa categoria en la que Manuel Gámiz va acabar quart, per tant sols una dècima de marge. L’Hapkido, que s’ensenya en el centre de la capital bagenca, és una art marcial coreana que se centra en l’autodefensa amb mètodes no lesius.