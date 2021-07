La selecció catalana sub-19 es va classificar en la quarta posició en el Campionat d’Espanya celebrat a la platja de Sant Joan, a Alacant. L’equip en el qual hi havia la jugadora del CF Igualada Mariona Garcia va guanyar un partit i en va perdre 3 en una modalitat desconeguda per a moltes de les futbolistes dirigides per Javier Reyes.

El conjunt representatiu de la Federació Catalana va perdre amb Extremadura per 1-4, però es va refer en un partit amb molts gols i victòria contra Melilla (9-8), amb cinc dianes de Mariona Garcia. A partir d’aquí, però, no van poder sumar més triomfs, ja que les catalanes van caure contra la Comunitat Valenciana per 4-6 i davant la campiona Andalusia per 3-12.

L’equip absolut va obtenir el seu segon títol, amb 3 victòries i un empat intranscendent en el darrer partit. Adriana Manau (Seagull) va ser la millor jugadora i la màxima golejadora, amb 7 dianes.