Itàlia o Anglaterra, que avui (21 h, Tele5) juga a casa tot i que el torneig s’ha disputat als quatre punts cardinals del continent. L’Eurocopa del coronavirus, ajornada un any i celebrada amb molt públic a Budapest, poc a Sevilla i cada cop més a Wembley, decideix a l’emblemàtic estadi anglès el campió que succeirà Portugal al palmarès. I enfrontarà en un duel d’alt voltatge dos dels equips que millor futbol han proposat des que el torneig es va iniciar fa un mes a l’Olímpic de Roma.

Anglaterra només ha guanyat una Copa del Món, la del 66 que es va jugar a casa seva, i mai s’ha proclamat campiona continental. De fet, el 1996, quan l’illa va acollir l’Eurocopa, els inventors del futbol van caure a les semifinals contra Alemanya en una tanda de penals recordada pel que va fallar Gareth Southgate, l’actual seleccionador anglès.

«Som a la final per guanyar-la», va declarar ahir el tècnic, que va rebre una carta de la reina Elisabet II desitjant-li sort. «Ens hem preparat com si fos un partit més. Els jugadors estan llestos i saben el que és jugar aquests partits». Si no hi ha canvis, l’alineació més probable que treurà Anglaterra serà la formada per Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Saka, Mount, Sterling i Kane. L’ensurt en la prèvia de la final el va donar Foden, el jove jugador del City, que ahir no va entrenar per un petit cop i fins avui no es decidirà si entra a la convocatòria.

Itàlia, per la seva part, i amb la ja coneguda baixa del lesionat lateral Spinazzola, sortirà a jugar en un Wembley ple amb Donnarumma. Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson. Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile i Insigne. Sempre que Mancini no digui el contrari, és clar. L’entrenador de l’azzurra va comentar ahir que «encara no hem guanyat res, haurem de guanyar aquest diumenge per considerar un èxit el que estem fent». L’exjugador de Sampdoria i Lazio va afegir que «Anglaterra tindrà tot un estadi al darrere, i dependrà de nosaltres posar-los sota pressió». Xiularà el neerlandès Björn Kuipers, tot un clàssic del futbol europeu.