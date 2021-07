El Club Bàsquet Artés va fer ahir una piulada de Twitter sobre l’article publicat dissabte per aquest diari, en el qual es parlava del possible final de la vinculació entre el Bàsquet Manresa i la seva entitat. La notícia procedeix dels intents del club manresà d’aconseguir una plaça a la Lliga EBA, voluntat que no va ser satisfeta per la federació fa uns dies. En l’article s’expressava que si s’acaba aquesta vinculació podria ser per la voluntat de les dues parts. Ara, el club artesenc ho ha matisat.

Així, segons el Grup Via CB Artés, si la vinculació s’acabés, seria únicament per voluntat del Bàsquet Manresa, ja que ells estan oberts a mantenir-la. El club de la capital del Bages no ha fet cap comunicació al respecte sobre quin serà el seu equip vinculat la temporada que ve, si seguirà amb l’Artés, possibilitat que ara com ara es presenta llunyana, o serà un altre. Durant la temporada passada, el Bàsquet Manresa va cedir Marc Peñarroya, Lazar Mutic i Pau Treviño al CB Artés per poder disputar un curs escurçat per culpa de la covid. Els artesencs ja han començat a preparar el proper exercici amb la renovació de la base de la plantilla, ara sota les ordres de Pep Piqueras, que rellevarà Jordi Estany.