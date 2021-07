El Barça comença a entrenar-se i Messi se’n va de vacances. I què? L’argentí va deixar de ser blaugrana el dia 1 de juliol i, a hores d’ara, no té equip. Però la immensa majoria del barcelonisme està esperant que es concreti el retorn del 10, ara que ja no té el maldecap de no haver guanyat mai cap títol amb l’Argentina. La matinada de diumenge, l’albiceleste va derrotar Brasil a Maracaná en la final de la Copa Amèrica per 1-0 i les imatges d’alegria del crac han donat la volta al món.

«Gràcies a Déu som campions», va exclamar Messi després d’un triomf històric. «Necessitava treure’m l’espina de poder aconseguir alguna cosa amb la selecció, hi havia estat molt a prop molts anys. Sabia que en algun moment passaria, i crec que no hi ha un millor moment que aquest», va afegir.

I això que la Copa Amèrica va penjar d’un fil perquè s’havia de celebrar entre Colòmbia i l’Argentina, i cap dels dos estats la va voler acollir per l’alta incidència de la pandèmia. Finalment, la solució va ser Brasil, i durant tot el torneig va planar la sospita del favoritisme cap a l’amfitrió. Però, en la final, ni Neymar va poder fer el que sí que va firmar Di Maria: un gol. Un únic gol que va posar el punt final a 28 anys sense títols de l’absoluta. I el protagonista va ser novament el Fideo, que fa tretze anys ja va anotar la diana que va proclamar Argentina campiona olímpica a Pequín, amb Messi al camp.

L’eufòria del davanter estava justificada després d’haver perdut les finals del 2007, el 2015 i el 2016 i d’haver caigut a la pròrroga en el partit decisiu del Mundial de Brasil 2014. «És una bogeria, és inexplicable la felicitat que sento. Crec que encara no som conscients del que hem fet. És un partit que quedarà per a la història», va declarar l’exbarcelonista.

El proper punt de mira de Messi és el Mundial de Qatar del 2022, que no es disputarà l’estiu vinent sinó a finals del proper any per esquivar les altes temperatures de la regió. L’argentí va aventurar molts més èxits al grup entrenat per Lionel Scaloni. «Hem d’aprofitar la nova camada que hi ha», va dir: «Els vaig dir que serien el futur de la selecció i no m’he equivocat. Avui som campions».

Compte enrere

No trigarem a veure a l’Instagram de Messi o al de la seva dona, Antonella Rocuzzo, imatges de gaudi estiuenc, mentre que els seus antics companys del Barça suen els primers entrenaments de la temporada 2021-22. No tots, és clar, perquè els de l’Eurocopa o els que van a Tòquio trigaran a tornar. Però el que volen veure els culers és la firma del contracte que asseguri la permanència de l’argentí fins al final de la seva carrera.

Dies enrere, Javier Tebas, el president de LaLiga, la patronal dels clubs, va deixar clar que si el Barça no fa net, no tindrà recursos per pagar el 10. La nefasta gestió de Bartomeu ha endeutat el club fins a extrems insospitats. I si no hi ha sortides, no hi haurà l’entrada més esperada. El compte enrere per ala notícia més esperada està activat.