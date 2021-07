Els gens poden arribar a ser importants a l’hora d’assolir un bon rendiment esportiu i hi ha molts casos que ho demostren. Un d’ells és el d’una esportista meitat manresana i meitat lleidatana que ha heretat els que van portar el seu pare a ser esportista olímpic. Emma Carrasco Cadens, del CN Lleida i filla de l’exnedador manresà Jordi Carrasco, ha estat a punt de pujar al podi aquests dies en els europeus de la categoria júnior que s’han disputat a Roma. Al final, però, s’ha hagut de conformar amb dues posicions de finalista, una quarta i una cinquena posicions, i a més veure com era desqualificada en les semifinals dels 200 metres braça quan gairebé tenia un lloc per a la final assegurat.

Així, sent una estilista com el seu pare, va afrontar la final dels 400 metres amb la setena millor marca de les participants i va millorar fins arribar a ser quarta a només 87 centèsimes de la medalla de bronze de la russa Anastasia Sorokina i amb un registre de 4.46.25.

En els 200 braça hi va haver la decepció, amb una desqualificació que li va arribar quan ja havia completat tota la cursa. Era una bona possibilitat de fer medalla, com també ho era la final dels 200 estils de dissabte. Tot i que va ser cinquena, una posició pitjor que en els 400 metres, va quedar més a prop de la medalla, aquest cop a 45 centèsimes. Carrasco també és neboda de Mireia Pradell, que enguany ha debutat en uns europeus absoluts, a Berlín. Ella ja li segueix els passos.