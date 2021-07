La selecció francesa de bàsquet sub-19, que fins ahir només havia perdut un partit en tot el mundial, davant d’Espanya en la primera fase, va complicar molt la victòria en el torneig del gran favorit, els Estats Units. Finalment, els nord-americans van tenir més encert en el tram final, amb els punts del pivot Lofton i de l’ala Ivey, i van adquirir una diferència de sis punts (77-71) que ja no va poder ser remuntada pels gals. Aquests van tenir en el pivot Wembanyama el seu millor home. De fet, França va dominar els tres primers quarts, però no va arribar a disposar ni de la pilota que li hauria donat l’empat per culpa de dos rebots ofensius en l’última acció, després d’un triple esperançador de Lesmond.

El bronze va ser per a Canadà, que es va imposar en la consolació a Sèrbia per 101-92.