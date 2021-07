Ho va comentar ahir el periodista casserrenc Isaac Vilalta en una piulada a Twitter. «En l’etapa més catalana, la victòria més berguedana». Es referia al triomf parcial a Andorra la Vella del ciclista nord-americà del Jumbo-Visma Sepp Kuss.

Resident al Principat, Kuss, un dels millor gregaris del pilot actualment, habitualment treballant per a l’eslovè Primoz Roglic, que va haver de deixar la cursa francesa després d’una dura caiguda a la primera etapa, sempre ha parlat bé de les muntanyes del Berguedà. De fet, ha arribat a comentar que si el Tour o la Vuelta hi fessin una etapa reina, pujades com les del coll de Pal o de Pradell o el pas per Malanyeu serien «més salvatges» que les andorranes.

Ahir, Kuss va guanyar la partida a tot un fora de sèrie, el murcià de 41 anys Alejandro Valverde (Movistar), que va sortir al seu atac, quan faltaven 19,5 quilòmetres per a l’arribada, però que va haver de claudicar en el tram final de la cursa. El van seguir Wout Poels (Bahrain), nou líder de la muntanya, i Ion Izaguirre (Astana), que va tornar a estar a punt d’una victòria parcial.

Pogacar, sense problemes

D’aquesta manera, Kuss va coronar en solitari el coll de Beixalis, a 6,4 quilòmetres per al final i amb el 8,5% de desnivell, abans d’afrontar la baixada fins a la capital del Principat. A 4.51 va entrar el líder indiscutible de la prova, l’eslovè Tadej Pogacar (UAE Emirates), que no va tenir cap problema per retenir el mallot groc. Qui va caure de la segona posició va ser l’heroi del dia anterior, Guillaume Martin, que va perdre quatre minuts respecte de Pogacar. Ara mateix, la segona posició pertany a Rigoberto Urán (Education First). El colombià és a 5.18 del lideratge. El danès Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) és tercer, a 5.32 i Ricard Carapaz (Ineos), quart a 5.33. El mallorquí Enric Mas es manté novè, a 7.11.

Avui, descans, i demà la setzena etapa, entre el Pas de la Casa i Saint-Gaudens, amb dos ports de primera categoria en el tram inicial.