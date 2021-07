El base santpedorenc David Òrrit ha arribat a un acord per jugar al Melilla Capital Sport Enrique Soler, club que afronta, com ell, la seva segona temporada a la Lliga LEB Plata. Òrrit, format a les categories inferiors del Bàsquet Manresa, va deixar l'entitat bagenca l'estiu passat després d'haver debutat a la Lliga Endesa amb Joan Peñarroya i a la Lliga de Campions amb Pedro Martínez.

Muy contento y agradecido por este nuevo reto. Con muchas ganas de empezar, conocer la ciudad y su afición. Nos vemos muy pronto👋🏻. @CAMESoler https://t.co/0COG7CnhNo — David Òrrit (@DavidOrrit1) 13 de julio de 2021

Durant la temporada passada, amb el conjunt lleidatà va anotar una mitjana de 6 punts per partit en les 27 confrontacions que va disputar, amb percentatges del 43% en tirs dos, el 34% en triples i el 66% en tirs lliures, amb 3 rebots, 1 assistència i 6,3 de valoració. El conjunt nord-africà, no confondre'l amb el Melilla Baloncesto de LEB Or, va situar-se a la zona mitjana-baixa de la seva conferència de LEB Plata durant la temporada passada i aspira a més en aquesta.