La selecció de bàsquet dels Estats Units va viure una altra nit per a l’oblit amb la segona derrota consecutiva de preparació per a Tòquio 2020, aquesta vegada davant Austràlia per 83-91.

Per segona vegada en tres dies, l’equip dels Estats Units va patir la humiliació de ser derrotat en el torneig amistós que es va disputar a Las Vegas (Nevada). La selecció olímpica nord-americana havia perdut dissabte passat per 87-90 contra Nigèria.

A Tòquio, l’equip dirigit per Gregg Popovich defensarà el títol de campió olímpic, i les dues derrotes comencen a inquietar els directius de l’equip nacional i en especial el veterà entrenador dels San Antonio Spurs de l’NBA.

Mills, decisiu

El base Damian Lillard va liderar els EUA amb 22 punts i l’aler Kevin Durant va afegir 17 punts i quatre rebots. Els Estats Units tenien un avantatge de nou punts en el descans, però va ser el base Patty Mills qui va brillar en el quart període i va decidir el triomf d’Austràlia.

Mills va anotar 10 dels seus 22 punts en l’últim quart i va ajudar els Boomers a aconseguir la victòria. L’aler Joe Ingles va afegir-hi 17 punts i Matisse Thybulle, 12 punts. Va ser una gran victòria de posada a punt per a Austràlia, que aspira a ser al podi.

Els Estats Units jugaran contra l’Argentina aquest dimarts; s’enfrontaran novament a Austràlia divendres a la nit i finalitzaran el seu calendari de preparació diumenge contra Espanya.