Els equips de la Lliga EBA ja coneixen el calendari, que s'ha sortejat aquest dimarts al migdia a la seu de la Federació Espanyola de Bàsquet, a Madrid. A la conferència dels conjunts catalans, la C, hi havia 36 equips que han estat distribuïts en tres grups de dotze. En un d'aquests hi haurà el Grup Via CB Artés i el CB Navàs i en un altre, els altres tres conjunts, el CB Igualada, el Tenea Esparreguera i el CB Martorell.

D'aquesta manera, en el grup C3 hi haurà els dos conjunts del Bages. El calendari complet el podeu veure AQUÍ. En ell es veu com els navassencs, acabats de pujar de Copa Catalunya, debutaran el 3 d'octubre a casa contra el Quart i els artesencs visitaran en el primer partit la pista del Sol Gironès. El primer derbi serà molt aviat, a la tercera jornada a Navàs, el 17 d'octubre, i el segon, a Artés ,arribarà el 30 de gener, ja del 2022.

Pel que fa als altres tres equips de casa nostra, jugaran al grup C2. El calendari complet és AQUÍ. Tots tres començaran a casa el 3 d'octubre. El CB Igualada rebrà el Joventut B, el Tenea Esparreguera jugarà a casa davant de l'Alfindén, un dels conjunts aragonesos que hi ha al grup, i el CB Martorell actuarà al seu pavelló contra el Badalonès. En la sisena jornada hi haurà el derbi del Baix Nord a Martorell, el 7 de novembre, i el partit a Esparreguera serà el 20 de febrer.

Pel que fa als enfrontaments d'aquests dos conjunts contra el CB Igualada, el Martorell hi jugarà a casa el 21 de novembre i a fora, el 13 de març i l'Esparreguera visitarà l'Anoia el 28 de novembre i rebrà els igualadins el 20 de març, quan només faltaran dues setmanes per al final de la competició.