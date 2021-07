L’equip Mi nabo de Kiev es va adjudicar aquest cap de setmana les 12 hores de futbol sala organitzades pel FC Navarcles a la pista del pavelló municipal, en una edició que va registrar, per primer cop, la participació d’un equip íntegrament femení.

Entrenades per Pilar Romera i Alba Romera, les jugadores del conjunt que es va anomenar Les Dream Team van ser Roxi Filip, Clàudia Raya, Abril Ocaña, Martina Palacio, Laia Franco, Elna Maluquer, Sara Farias, Andrea Dirnescu, Sofia Alvarez, Elisabeth Flores i Ivette Corrales.

Per a les integrants de Les Dream Team, l’experiència va resultar gratificant, sobretot pel fet d’obrir el camí a altres esquadres formades per noies. L’equip va jugar cinc partits i els va perdre tots cinc davant d’equips masculins, i per això va acabar en la dotzena i última posició. El resultat, però, és el de menys en un moment en que la reivindicació de l’esport femení és més potent que mai.