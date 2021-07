El Confidencial ha filtrat aquest dimarts dos àudios on el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, desprestigiava a Iker Casillas i Raúl González Blanco, dos exjugadors i icones del club blanc que actualment encara formen part de l'entitat.

"Casillas no és porter pel Reial Madrid, què vols que et digui. No ho és. És que no ho ha sigut mai. Ha estat el gran error que hem tingut. El que passa és que l'adoren, el volen, parlen amb ell, jo què sé. El defensen tant... Bé, és una de les grans estafes i la segona és Raúl. Les dues grans estafes del Madrid són primer Raúl i segon Casillas", diuen les paraules de Florentino sobre els futbolistes en el primer dels dos àudios filtrats. A més, ha acusat al davanter espanyol, segon màxim golejador de la història del club de ser una de les raons per les quals va deixar la presidència el 2006.

Florentino, ha acusat al periodista José Antonio Abellán de la gravació dels àudios: "Les frases reproduïdes es pronuncien en conversacions gravades clandestinament per José Antonio Abellán, que fa molts anys que intenta vendre-les sense èxit. Em sorprèn que, malgrat el temps transcorregut, les reculli avui el diari El Confidencial".

En el segon àudio, aquest del 2008, Florentino critica encara amb més duresa l'exporter: "Casillas, pobre home, no té dos dits de front, el conec perfectament, és un noi molt curt i a més se li nota quan es porta millor o pitjor amb la seva xicota, està absent, és un nen petit, és com un gos falder, és com un ninot, una cosa infantil". Igualment, el president no va desaprofitar l’ocasió per atacar també a Sara Carbonero, llavors parella de Casillas: "Però d'aquesta tia, no me'n refio gens ni mica. Aquesta tia, ja saps al que van... es tornen boges, van a la fama. Perquè aquesta tia es creu que és una artista de cine", afegia sobre la seva relació amb la presentadora.

Comunicat oficial de Florentino Pérez

Després de la publicació dels àudios, el president madridista ha emès un comunicat a la web oficial del Reial Madrid. "Són frases tretes de l'ampli context en el qual es produeixen", declara Florentino. El president ha deixat entre línies que creu que la filtració dels àudios després de tants anys no és casualitat: "Que es reprodueixin ara, després d'haver transcorregut tants anys des que van tenir lloc aquelles converses, entenc que obeeix a la meva participació com a un dels promotors de la Superlliga".

Per concloure el comunicat, Pérez expressa que ha posat el cas en mans dels seus advocats que estan estudiant les possibles accions a exercitar.