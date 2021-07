El jugador Aleix Marimon Bergé ha tancat l’acord de renovació amb l’Igualada Hoquei Club per començar la seva aventura com a integrant del primer equip per a les tres properes temporades. El jove jugador nascut a Bell-Lloc d’Urgell ja havia actuat en qualitat de júnior durant molts minuts en l'última lliga.

Marimon va ser campió de Catalunya i d’Espanya en categoria Infantil (2018) i Júnior (2021), campió d’Europa amb la selecció espanyola sub-17 (2018) i campió del món amb la selecció espanyola sub-19 (2019). Es tracta d'un jugador polivalent que marca la diferència a la pista i fora d’ella, amb un xut de pala esplèndid i una visió de joc magnífica i s'afegeix a la renovació anunciada dilluns del porter Guillem Torrents.