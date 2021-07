El jugador Gerard Riba Ovejero ha tancat l’acord de renovació amb l’Igualada Hoquei Club per començar la seva aventura com a integrant del primer equip per a les tres properes temporades. El jove davanter igualadí és una màquina de fer gols, així ho va demostrar al passat Campionat d’Espanya a Colsada, on va fer 9 gols en 5 partits, molts d’ells claus per revalidar el títol que va aconseguir com a Infantil el 2018,

En aquest any, també es va proclamar campió de Catalunya Infantil (títol que també ha aconseguit aquesta passada campanya com a júnior). A més, té experiència amb la selecció espanyola, amb la qual es va proclamar campió d’Europa sub-17, també el 2018.