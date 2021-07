L’Avinent Manresa va aconseguir vuit medalles, amb quatre ors, tres plates i un bronze, en les Campionats de Catalunya sub-18 d’atletisme que es van disputar a Granollers.

El gran protagonista va ser Jan Díaz, que va aconseguir dues medalles d’or, en els 110 metres tanques i en el salt de llargada. En la primera prova va fer un registre de 14.05 i va superar el seu company d’equip David Pérez, que va acabar amb 14.39. La tercera posició de la prova va ser per a Jordi Sánchez, de l’Hospitalet. Però la millor actuació de tots dos va arribar en d’altres proves.

Així, en el salt de llargada, Díaz va fer un gran salt de 7 metres i 22 centímetres que li va representar un rècord absolut de l’entitat. Per la seva banda, Pérez es va proclamar campió en els 400 metres tanques, amb un temps de 54.51 que representava la seva millor marca personal. El registre dels 110 tanques també va ser el millor de la seva carrera.

Però encara hi va haver un altre títol català. Va ser per a Irene Mateo en la final de llançament de martell, en què també va batre la seva plusmarca personal amb un tir de 50,62 metres.

Els subcampionats catalans van ser per a Adrián Sedano, que va fer un llançament de 57,12 metres en martell, i per a Martí Serra, que va superar el llistó per damunt dels 4,45 metres en el salt amb perxa. Finalment, pel que va a medalles, la sorpresa del dia la va donar Pere Alonso, que va ser bronze en els 100 metres amb un temps d’11.58.

L’entitat va situar-se com a millor conjunt masculí i el segon global del campionat ja que també va afegir a les medalles moltes posicions de finalista. Les més destacades van ser tres cinquenes posicions. Una va ser per a Berta Eslava, en el salt de llargada, amb un registre de 5,09 metres; en els 400 metres tanques, també va quedar cinquè Adrián Sedano, que ja havia estat plata en martell, amb 58.49. Finalment, tercer lloc per a Celia Castilla en triple (10.77).