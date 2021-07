La gimnasta gironellenca del Club Egiba Lorena Medina va aconseguir la medalla d'or en el Campionat de Catalunya de gimnàstica artística femenina que es va disputar a Vic. A més, la seva covilatana i companya d'equip Carla Font va assolir la segona posició, en una competició en què el club manresà va ser primer per equips. Completaven la formació Aina Solà, Berga Monteagudo i Berta Franquesa, que van imposar-se amb claredat dominant els quatre aparells.

Tot just acabat el campionat, Medina es va desplaçar a Madrid amb els seus entrenadors per posar-se a disposició de la seleccionadora estatal, com a reserva de l'equip que viatjarà cap a Tòquio, de cara a participar en els Jocs Olímpics. En cas que hi hagués alguna baixa no desitjada, la gimnasta de l'Egiba tindria l'opció d'anar a la cita nipona.

A part dels triomfs en categoria absoluta, en la juvenil, Mar Royo va assolir la plata, mateixa posició que va aconseguir Claudia Navarro en la categoria Aleví.

En nois, l'equip júnior format per Aitor Gómez, Martin Flores, Marti Estarli, Álvaro Giraldez també va ser segon i, per tant, va sumar una altra plata al grup.

També en la categoria de base 3, Adrià Ruiz va ser primer i Pau Alberch, segon; En base 4, Adan Castell va guanyar; en promoció 3, Lluc Segura, Adam Rius, Jan Ramos i Marc Martín van quedar segons per equips. Finalment, en la categoria de promoció 6, el veterà Pep Sánchez, de 42 anys, va ser primer.