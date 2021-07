Els equips de la Lliga EBA ja coneixen des d’ahir el migdia el calendari de competició de la temporada que ve, que es va sortejar a la seu de la Federació Espanyola de Bàsquet, a Madrid. A la conferència dels conjunts catalans, la C, hi havia 36 equips que han estat distribuïts en tres grups de dotze. En un d’aquests hi haurà el Grup Via CB Artés i el CB Navàs i en un altre, els altres tres conjunts, el CB Igualada, el Tenea Esparreguera i el CB Martorell.

D’aquesta manera, en el grup C3 hi haurà els dos conjunts del Bages. Els navassencs, acabats de pujar de Copa Catalunya, debutaran el 3 d’octubre a casa contra el Quart i els artesencs visitaran en el primer partit la pista del Sol Gironès. El primer derbi serà molt aviat, a la tercera jornada a la pista del Navàs, el 17 d’octubre. El segon, a Artés ,arribarà el 30 de gener, ja del 2022.

Els altres tres, plegats

Pel que fa als altres tres equips de casa nostra, jugaran al grup C2. Tots tres començaran a casa el 3 d’octubre. El CB Igualada rebrà el Joventut B, el Tenea Esparreguera jugarà davant de l’Alfindén, un dels conjunts aragonesos que hi ha al grup, i el CB Martorell actuarà al seu pavelló contra el Badalonès. En la sisena jornada hi haurà el derbi del Baix Nord a Martorell, el 7 de novembre, i el partit a Esparreguera serà el 20 de febrer.

Pel que fa als enfrontaments d’aquests dos conjunts contra el CB Igualada, el Martorell hi jugarà a casa el 21 de novembre i a fora, el 13 de març i l’Esparreguera visitarà l’Anoia el 28 de novembre i rebrà els igualadins el 20 de març, quan només faltaran dues setmanes per al final de la competició.

En els tres grups de la Conferència C de la Lliga EBA s’ha fet un repartiment entre clubs catalans, aragonesos i balears.