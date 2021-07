A falta de conèixer tota la plantilla, sembla que l’any que ve els aficionats que, per fi, puguin entrar al Nou Congost tindran un factor important de diversió. Segons va avançar dilluns a la tarda, com sol passar en aquests casos, el periodista Chema de Lucas, el Baxi estaria molt a prop de fer-se amb els serveis de l’ala-pivot nigerià Chima Moneke, procedent de l’Orléans francès. Es tracta d’un jugador particular. Nascut a la capital del seu país, va créixer a Austràlia, va jugar al bàsquet universitari nord-americà i sembla que, per fi, la temporada passada va trobar el seu lloc al món al modest Orléans, de la lliga francesa.

Moneke, que farà 26 anys el dia abans de Nadal, no té un cos que s’associaria a un ala-pivot modern. No arriba als dos metres (1,98), però les seves portentoses capacitats físiques el converteixen en un híbrid capaç d’assumir molts rols. I de les seves prestacions en sap prou un periodista francès que l’ha seguit durant l’última temporada.

«De vegades es torna boig»

Orléans, situada a la vall del Loira, al sud de París, va classificar el seu equip per als últims play-offs en vuitena posició. Allà va caure davant del Dijon a partit únic (83-59) en un duel en què no va poder comptar amb Moneke. Ja s’havia incorporat a la selecció nigeriana per preparar uns Jocs Olímpics als quals encara aspira ser, ja que es troba en la llista de quinze efectius dels quals el seleccionador, MikeBrown, n’ha de descartar tres.

Abans, havia fet una gran temporada, amb mitjanes de 13,7 punts i 6,5 rebots amb els quals havia demostrat que la seva aclimatació a França ja era un fet. Era el seu debut a la màxima categoria, després d’haver jugat a la segona categoria, en progressió, al Rouen, el Denain i el Quimper.

El periodista del diari «La République du Centre» que li va fer la primera entrevista a Orléans va ser Jérôme Couton-Coudray, que ha pogut observar les seves evolucions durant la temporada. Explica que Moneke «ha fet un any esplèndid a França. És un atleta prodigiós i té un joc basat en les qualitats atlètiques».

Couton-Caudray explica que «pot saltar molt amunt, la qual cosa el converteix en un excel·lent rebotador i esmaixador. Anota moltes cistelles d’alley-oop», un fet que pot ser especialment útil al Baxi tenint en compte les qualitats de passadors com ara Dani Pérez. De fet, si es busquen les seves jugades més repetides per Internet es pot observar que hi ha molts dos contra dos i també moltes esmaixades remuntant la línia de fons. Moneke pot jugar d’esquena a cistella, com un quatre, però també de cara, com si fos un ala, amb un bon primer pas que el projecta cap a la cistella. Segons el periodista francès «és un quatre, però l’entrenador també l’utilitzava per defensar cincs».

Amb tot això, i un aspecte que crida latenció, amb rastes i unes ulleres a l’estil Kareem Abdul-Jabbar, es pot dir que el showtime, aquella expressió que van encunyar els Lakers dels anys vuitanta, pot ser a prop del Congost. Per a Couton-Caudray «li agrada l’espectacle. Els aficionats l’estimaran perquè de vegades es torna boig». Aquest pot ser un defecte perquè «sovint és massa emocional, tant amb els àrbitres, com amb els contraris». Sobre el seu tir, «ho pot provar de tres, però no és el seu rol principal.

Primer fitxatge interior

Si es confirma l’arribada de Moneke, seria la segona contractació interior del Baxi, després de la del letó Marcis Steinbergs (Gran Canària). De la passada campanya se n’han anat els ala-pivots Hinrichs (Hamburg) i Eulis Báez i els pivots Eatherton (Nagoya) i Sajus (Bayreuth). Encara hi queda Yankuba Sima

De moment, a part de Steinbergs, el club només ha confirmat les contractacions de l’escorta Thomasson i l’ala finlandès Elias Valtonen, tot i que també es coneix que renovarà Rafa Martínez.