El segon equipament del Barça per a la temporada 21-22 serà de color lila. O púrpura, segons com es denomina, i pel qual es representa la lluita per la igualtat de gènere. El club reivindica així la seva aposta per l’esport femení i llança un missatge d’empoderament de la dona. En realitat, l’entitat titula la campanya de llançament del segon uniforme Més que gènere les futbolistes de l’equip femení, tricampió la passada temporada de Lliga, Copa i Champions, adquireix un protagonisme més gran als productes publicitaris.

Els equips vestiran completament de lila, des de la samarreta fins a les mitges, tot i que hi haurà detalls blaugrana, separats, això sí: una franja vertical blava al lateral esquerre que parteix des de l’axil·la i una altra de granat a la part dreta. L’escut, com en els uniformes alternatius de la campanya passada, perd els colors originals, com també en els noms de les samarretes, el dels dos patrocinadors i el dorsal. El Barça va utilitzar el color lila com a alternatiu a la campanya 2016-17, però d’un color més fosc.

A més del vídeo promocional en el qual s’apel·la al 50è aniversari del primer partit del Barça femení, on intervenen tres jugadores d’aquella època (Pilar Gazulla, Consuelo Pérez i Lolita Orti) amb les actuals (Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso, Marta Torrejón, Alexia Putellas i Caroline Graham Hansen), la firma esportiva transforma la frase de l’himne Tots units fem força inscrita en la samarreta per als productes femenins: Totes unides fem força.