El Manresa Futbol Sala té des d’ahir un nou patrocinador principal que l’ha de dotar de tranquil·litat i estabilitat a l’hora d’afrontar el futur a mitjà termini. L’empresa de solucions energètiques Covisa, amb oficines a Manresa i a Vic, vol traslladar el seu projecte empresarial d’energia sostenible a l’esport per ajudar a un club amb el qual ja ha col·laborat durant les últimes tres temporades en forma de coespònsor.

El nou contracte converteix Covisa en el patrocinador principal de l’entitat blanc-i-vermella per les tres temporades vinents, a raó de 15.000 euros per exercici, amb la intenció d’ajudar no només al club de Segona Divisió B, sinó a totes les formacions del club manresà.

El president del Manresa Futbol Sala, Pere Joan Pusó, va voler recordar «la bona entesa que hi ha hagut en aquest temps entre les dues bandes. Vull agrair molt a Covisa que hagi fet aquest pas i us garanteixo [va expressar dirigint-se als representants de l’empresa] que no us en penedireu perquè sempre hem tractat els patrocinadors bé i més».

Ajuda recíproca

Pusó va recordar que «vam tenir un patrocinador molt important, Estructures Arqué, que va durar força. Després un altre sense ningú, a continuació un altre de més curt amb Petromiralles i ara tornàvem a estar sense. Aquesta unió dona estabilitat econòmica al club i no us fallarem perquè el vostre esforç mereix que així sigui».

Per la banda de Covisa, que va acollir l’acte i que hi tenia tots els treballadors de l’oficina presents, van intervenir els seus gerents Pere Sala i Quim Vilaret. El primer va expressar que «l’economia propera ens va bé a tots i encara més avui en dia. La quantitat més gran de clients que tenim és d’aquí i, per tant, col·laborem amb gent d’aquí. La nostra filosofia és de proximitat i d’energia renovables, que si tu ajudes també t’ajudaran a tu. No solem fer patrocinis, però ells ens van expressar que necessitaven un patrocinador i si podem ajudar-los ara, potser el dia de demà serà a l’inrevés».

Durant els darrers anys, Covisa ja tenia la idea d’involucrar-se una mica més amb l’entitat de futbol sala. «Hi havia aquesta idea, però per culpa de la covid no s’ha pogut fer. Ara la intenció és formar més part de l’entitat

Espònsors locals

També va ser present a la presentació i signatura del patrocini el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, Toni Massegú, que va apuntar que «venint cap aquí pensava que «els últims dies hem assistit a dues presentacions de dos patrocinis d’empreses de casa [referint-se a Fibracat amb el CN Manresa femení de waterpolo]. Això vol dir que la gent està interessada en l’esport i que les entitats estan fent molt bona feina, i encara més amb especialitats no majoritàries, que no són ni futbol, ni bàsquet». També va afegir que «cada vegada tenim més empreses de quilòmetre zero que es van involucrant en la ciutat. Hem de tirar cap aquí, cap a aquesta col·laboració de caràcter público-privat».

L’estrena de Covisa serà d’aquí a poques setmanes, el 25 d’agost, en la celebració de la 49a edició del trofeu Les Codines, que serveix de presentació dels equips del Manresa Futbol Sala.