En una particular concepció de l’expressió «si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la muntanya», el Barça ha muntat un museu itinerant que inaugura aquest cap de setmana a Tel-Aviv (Israel), continuarà als Emirats Àrabs d’aquí tres mesos i seguirà per altres països, per a tots els culers que no poden desplaçar-se a Barcelona i visitar el Camp Nou. Que han sigut milers, milions, per la pandèmia, i seran milions que no s’ho podran permetre mai.

Per això el club blaugrana ha creat Barça the Exhibition, un espai expositiu de 1.500 metres quadrats que intenta reproduir la immersió culer que s’experimenta al museu real de l’estadi amb la simulació de zones com el túnel de vestidors o la instal·lació envoltant de 360 graus que permet que el visitant s’imagini que és a la gespa. El museu itinerant es va idear i construir (a Bilbao) durant els mesos de la pandèmia.

La mostra, repartida en nou sales, conté reproduccions dels principals trofeus, samarretes i desenes d’objectes històrics, els més emblemàtics. El punt de partida és Israel per la nombrosa colònia barcelonista i per ser un dels països amb menys incidència de covid-19 per la massiva vacunació de la població. L’inaugurarà el president Joan Laporta i les exestrelles barcelonistes que juguen amb el Barça Legends i que, també a Israel, s’enfrontaran al Reial Madrid en un clàssic de veterans que comptarà amb la primera participació de Luis Figo. Vestit de blanc, per descomptat.