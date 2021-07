Aquest diumenge 11 Juliol s'ha portat a terme a les instal.lacions que el club santpedorenc Club de Tir amb Arc Zen del Bages té a Castellnou de Bages el 25è Campionat de Catalunya de tir amb arc modalitat de 3D (bosc )que organitza la Federació Catalana de Tir amb Arc .

Els 86 arquers assistents de totes les edats i provinents dels clubs d’arreu de Catalunya es van enfrontar en aquesta competició en un format a triple ronda , la primera ronda general donava accés a les clasificatòries, els dos primers de cada categoria passaven directament a semifinals i la segona ronda, eran aquestes classificatòries, sortirien els altres dos finalistes. La ronda final, en què han participat els quatre millors arquers de cada modalitat.

Per poder portar a terme s'ha hagut de fer dos circuits de 24 dianes per encabir totes les categories i divisions en un mateix espai de temps. Les classificatòries, es feien en el circuit que no havien fet en la ronda inicial, 12 dianes els separaven de la recta final de la competició a la zona dels Cellers de la Figuerola i posteriorment s’han disputat les finals a la zona últimament rehabilitada de la Font de Castellnou (naixement del riu d’Or) .

La competició va ser complicada pel caràcter tècnic dels dos circuits, com també per la orografia dels tirs ubicats la zona de finals, per altra banda l’intens calor en especial a les finals que ha provocat que els arquers finalistes es tinguessin que emprar a fons per fer bones puntuacions. No podem oblidar que en situació de covid es van prendre les mesures que estan determinades per les autoritats. En acabar , els Alcaldes i Regidors d’esports dels Ajuntaments de Santpedor i Castellnou de Bages, així com el President de la Federació Catalana i El President del Club Arc Zen del Bages van procedir al lliurament de trofeus tant del la Lliga, com del Campionat de Catalunya.