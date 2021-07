El Gran Premi de la Gran Bretanya ha arrencat amb sorpresa. Max Verstappen, líder del Mundial, s’ha vist descartat d’entrada, després de tenir un esgarrifós accident en la primera volta quan ha topat amb Lewis Hamilton en una agressiva maniobra per part de tots dos. Afortunadament, el neerlandès no ha patit lesions de gravetat, però ha deixat via lliure a l’anglès per lluitar per la victòria i retallar diferències en el campionat, malgrat rebre una sanció de 10 segons per l’incident.

😱 La repetición del tremendo accidente entre Verstappen y Hamilton 😱#BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/BQRi87IKgV — DAZN España (@DAZN_ES) 18 de julio de 2021

Bandera vermella i altre cop a començar, ara amb Charles Leclerc a la ‘pole’. El monegasc s’ha defensat amb dents i ungles de Hamilton, que l’ha caçat en el tram final de la carrera per adjudicar-se el vuitè triomf davant la seva afició i mantenir el seu estatus d’indiscutible rei de Silverstone. Amb 99 victòries en el seu historial i una important injecció de moral, l’heptacampió ja és a només 8 punts de Verstappen. Després de nou grans premis, el Mundial està ben obert.

Impacte brutal

Max Verstappen, que havia sortit des de la ‘pole’ i ha mantingut un acarnissat pols amb Lewis Hamilton en els primers revolts, s’ha estavellat a gran velocitat a la corba Copse de Silverstone. L’impacte contra les barreres de seguretat ha sigut molt violent, però Max ha sortit pel seu propi peu del cotxe, atordit, i ha sigut traslladat al centre mèdic del circuit. Mentrestant, Hamilton ha seguit a la pista però informant de danys al seu Mercedes. Els seus mecànics han tingut temps per reparar-los, ja que la carrera s’ha aturat.

«Jo anava al davant i ell m’ha tancat». Lewis Hamilton no donava crèdit i culpava Max de l’accident, tot i que el cert és que tots dos han arribat molt passats al revolt i el neerlandès ha tancat l’anglès. Cap dels dos ha cedit i Verstappen ha sigut el més mal parat.

«Max està bé, li feia mal la cama pel cop», ha explicat Helmut Marko, un missatge tranquil·litzador i més veient l’estat en què ha quedat el cotxe. Christian Horner ha explicat que Max ha suportat 51 forces G.