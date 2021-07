Un final igualat va donar el tercer triomf a Milwaukee Bucks en la final de l’NBA. L’equip que lidera Antetokounmpo (32 punts) va vèncer a la pista de Phoenix Suns per 119-123, i domina per 3-2 una sèrie que va començar perdent per 2-0. Els campions de l’Est van remuntar 16 punts i dimarts tindran la primera ocasió de proclamar-se campions, a casa. Holiday (27) i Middleton (29) també van brillar; i Booker va fer 40 punts.