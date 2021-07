Dos atletes de l’Avinent Manresa, la saltadora Ona Bonet i el velocista Biel Cirujeda, es van proclamar campions d’Espanya sub-16 en la competició disputada al llarg del cap de setmana a les pistes de les Basses, de Lleida, amb la presència de sis-cents atletes d’arreu de l’Estat. Queralt Vallbona, per la seva part, es va penjar la medalla de plata.

L’excel·lent temporada de l’Avinent Manresa va continuar a la capital de la Terra Ferma gràcies al títol d’Ona Bonet en l’alçada i les brillants prestacions de Cirujeda i Vallbona a les finals dels 300 metres llisos. Uns resultats als quals cal sumar les places de finalista de Joan Lladó i el relleu masculí dels 4x100 metres. El CAI Petromiralles, per la seva part, també va obtenir dues posicions de finalista amb Elsa Alias i Clara Enrich.

Ona Bonet va compartir la medalla d’or del salt d’alçada en superar l’1,66 m al tercer intent i no poder franquejar el llistó situat a 1,68. La mateixa trajectòria que va realitzar Rocío Jara, del CA Torrent. Per aquest motiu, no hi va haver medalla de plata i la de bronze va correspondre a Paula López (CA Toledo), amb 1,61.

Tot i que enguany ha assolit una millor marca d’1,72 a l’aire lliure, la manresana en va tenir prou amb sis centímetres menys per proclamar-se campiona després de firmar aquest any un bronze en la mateixa competició però en pista coberta. Una nova fita en la prometedora carrera d’una atleta que és una peça habitual de l’equip absolut de l’entitat a l’estatal de clubs.

Veloços cap al podi

En les dues proves llargues de la velocitat de la categoria sub-16, l’Avinent Manresa es va fer sentir gràcies a l’or de Biel Cirujeda i la plata de Queralt Vallbona. El jove talent bagenc, que va ser segon a la pista coberta fa quatre mesos, va pujar un graó més i es va penjar l’or despsrés de fer millor marca personal tant a les semifinals com a la final, ja que va acudir a la cita lleidatana amb 35.59 i primer va fer 35.50 i, en la cursa decisiva, va guanyar amb 35.23. La plata va anar a parar al coll de Koji Pérez (AD Marathon), amb 35.41, i el bronze va ser per Mikel Campos (CD Hernani), amb 35.87.

Per la seva part, Queralt Vallbona només va ser superada en la final dels 300 metres per Marina Delgado (Bahía Algeciras), que va fer 40.33. La velocista de l’Avinent, que va registrar 41.90 en semifinals, va aturar el cronòmetre a la final en 41.15, més de dues dècimes per sobre dels 40.93 amb els que va arribar a l’estatal. Alicia Barreiro (Ria Ferrol) va ser tercera amb 41.16.

L’Avinent va assolir dues places més de finalista gràcies a les sisenes posicions de Joan Lladó en el salt de perxa, on va arribar a 3.62, i el quartet de 4x100 integrat per Joan Homs, Nil Trulls, Jan Pol Catot i Biel Cirujeda, que va entrar a meta en un temps de 45.69. Per la seva part, Mar Santanach va competir en dues finals: en martell va quedar 9a, amb 35.32, i en el pes va acabar 12a, amb 10.13. Joan Homs va fer 10è en triple (12.71). Jan Pol Catot no va passar a la final dels 300 m tanques (43.71).

Dos finalistes del Petromiralles

Elsa Alías es va quedar a només tretze centímetres del podi en la prova de martell de 3 kg, ja que va fer un millor llançament de 43.28 i la medalla de bronze es va concretar en un millor intent de 43.41, obra de Míriam Ramírez (Virgen del Castillo). Les dues primeres posicions van correspondre a a Andrea Salas (Playas de Castellón), amb 54.60, i Sofia Baena (Cuevas de Nerja), amb 53.28.

Clara Enrich, per la seva part, va ser 8a a la final dels 3.000 metres, amb un registre de 10.56.47. La temporada continuarà el cap de setmana vinent amb l’estatal sub-18 a Huelva.