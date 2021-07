L’equip espanyol de gimnàstica artística va aterrar la matinada d’ahir a l’aeroport de Narita, a Tòquio, a punt per ser un dels primers que participarà en els Jocs Olímpics de Tòquio, que arrenquen oficialment divendres però en els quals ja hi haurà alguns esports en marxa des de dimecres.

Abans de sortir des de l’aeroport Adolfo Suárez de Barajas, el representant manresà de l’equip, Thierno Boubacar Diallo, va penjar algunes fotografies i stories en el seu compte d’Instagram en què informava del llarg viatge a la capital nipona. Unes hores més tard, l’esportista del Club Egiba en penjava unes altres en què es veia tota l’expedició ja en territori japonès, o bé a dins de l’avió, o bé a la terminal.

Diallo serà el representant de les nostres comarques en la disciplina de gimnàstica artística. La qualificació es disputa l’endemà de la cerimònia inaugural, dissabte, motiu pel qual no podrà ser present en el tret de sortida dels Jocs, ja que s’acabarà poques hores abans que entri en acció. La gimnasta gironellenca Lorena Medina, també de l’Egiba, va ser convocada com a suplent i, finalment, no ha viatjat cap a Tòquio.

El gimnasta manresà intentarà aportar dissabte els punts suficients a l’equip estatal en els aparells en els quals participi.