Els Jocs Olímpics de Tòquio reuniran uns 11.000 atletes que buscaran la glòria olímpica, però evidentment no tots rebran la mateixa atenció. Cada país seguirà amb particular detall als participants que competeixen sota la bandera pròpia. Però hi ha uns quants esportistes que despertaran l'interès de tot el món, perquè arriben a la cita olímpica amb un nom ja forjat en èxits passats, estrelles consolidades que perseguiran una medalla olímpica que els pot faltar o bé ampliar la seva vitrina ja nodrida del metall preuat. Ja se sap que hi haurà absències notables, cracs que han decidit apartar-se per diverses raons, com Rafa Nadal, Roger Federer, Serena Williams, Lebron James o Mo Farah. I hi ha altres mites que ja s'han retirat, com Usain Bolt o Michael Phelps. A continuació oferim una llista de 10 atletes que han decidit sumar a la seva carrera uns nous Jocs o bé esportistes que van amb una elevada expectació.

1) Simone Biles

La cara acriaturada de Biles, la seva musculatura de ferro i els seus equilibris impossibles es van donar a conèixer quan tot just comptava amb 16 anys. Avui, amb 24 anys i convertida ja en la millor gimnasta de tots els temps, la menuda gimnasta d'Ohio (mesura 1,42 m.) Es proposa una última exhibició a una edat considerada veterana per al seu esport. Molt ha hagut de patir Biles al llarg de la seva carrera, des de documentats abusos, esgotament i una quarantena que la va temptar de tirar la tovallola, segons va explicar fa poc a Sports Illustrated. Però ha perseverat i es presenta a Tòquio amb un nombre mai vist en competició. El seu compatriota Sunisa Llegeix apareix com el seu major rival.

La competició de gimnàstica comença el diumenge, 25 de juliol.

2) Novak Djokovic

El tennista serbi apareix com la major estrella d'una competició de tennis devaluada per les absències notables. No obstant això, Djokovic es troba en una missió que transcendeix als participants. Després d'aconseguir el seu 20è Grand Slam a Wimbledon, i d'haver conquerit Roland Garros i l'Open d'Austràlia, busca un ple històric amb l'or a Tòquio i l'Open dels Estats Units al setembre. Només Steffi Graf en 1988.

La competició de tennis comença el dissabte, 24 de juliol.

Novak Djokovic will look to complete the calendar Golden Slam for the first time since Steffi Graf in 1988 🏆🏆🏆🥇🏆 pic.twitter.com/2lrCVWOxXQ — US Open Tennis (@usopen) 15 de julio de 2021

3) Kevin Durant

Les estrelles de la NBA que s'ajuntaran a l'equip dels EUA són, per descomptat, els grans favorits per guanyar la competició de bàsquet i en absència de Lebron, el seu líder apunta que serà l'aler de Brooklyn Nets, Kevin Durant. Als seus 32 anys aspira a aconseguir l'or per tercera vegada. En els dos últims Jocs ja va ser el màxim anotador d'un Team USA que ha encaixat dues derrotes sorprenents en sengles amistosos a Las Vegas.

El primer partit de la nova Dream Team és davant França el diumenge, 25 de juliol.

4) Tadej Pogacar

Després de la seva victòria al Tour, el jove talent eslovè apunta a un nou repte. Brillar també en la prova de ciclisme en ruta de la cita olímpica. Des del seu debut el 2017 en el modest ROG-Ljubljana, la seva carrera no ha fet més que créixer. L'any 2020 es va convertir en el ciclista més jove a guanyar el Tour després Henri Cornet, amb una exhibició a la contrarellotge de la Planche des Belles Fiiles. El 2021 ha fet història tornant a arribar a París vestit de groc. Amb la moral alta, un estil desenfadat i un caràcter ofensiu, l'eslovè de 22 anys arriba a Tòquio apuntant a l'or. "El meu objectiu serà lluitar pel triomf en totes les carreres en les quals participi aquest any", va dir a l'inici de temporada.

Pogacar entrarà en acció el dissabte, 24 de juliol

5) Laurel Hubbard

L'esportista transgènere neozelandesa protagonitzarà una de les actuacions més esperades d'aquests Jocs. Hubbard, als seus 43 anys, participarà en la categoria de 87 quilos femenina d'halterofília i és una de les favorites per obtenir medalla. Com atleta júnior masculí va batre diversos rècords. Hubbard és la primera atleta transgènere a participar en uns Jocs en una competició individual, el que la convertirà en una icona trans. El COI ha permès el seu concurs en una mesura inclusiva globalment valorada.

La competició d'halterofília femenina començarà el dilluns, 2 d'agost.

Trans woman weightlifter cleared to compete in Tokyo Olympics https://t.co/zIg8M1lFh8 pic.twitter.com/r0JgqGo7kA — New York Post (@nypost) 17 de julio de 2021

6) Jessica Springsteen

La filla del llegendari Bruce Springsteen no va aconseguir participar en els Jocs de Rio del 2016, però aquesta vegada, als seus 29 anys, s'ha classificat per a Tòquio en els que seran les seves primeres olimpíades. Jessica munta a cavall des dels 5 anys en un ranxo que el rocker va adquirir a Nova Jersey. És una geneta que s'ha fet un nom per si mateixa, malgrat l'indiscutible i inconfusible pes del cognom, i ocupa ara mateix el 14 lloc en el rànquing mundial i ha conquistat diferents competicions arreu del món. A Barcelona va participar fa dos anys.

El concurs de salt de cavalls comença el dimarts, 3 d'agost.

🏇 @TeamUSA's Equestrian squad has a new "Boss".



Jessica Springsteen, daughter of Bruce Springsteen, and horse Don Juan van de Donkhoeve have made the roster for #Tokyo2020 🐎



Find out more about their selection here ⬇️https://t.co/xLSRcTvAme — Olympics (@Olympics) 12 de julio de 2021

7) Caeleb Dressel

Hi ha qui vol veure en el nedador nord-americà de 24 anys com el nou Michael Phelps. El cas és que Dressel es planta a Tòquio amb opcions reals de conquistar sis medalles d'or. Ja va guanyar un metall daurat a Rio de Janeiro en el 4x100. Però aquests Jocs japonesos poden ser els de la seva fama definitiva. Es tirarà a la piscina en tres proves individuals - els 50m i 100m lliures, més els 100 metres papallona- i en tres per relleus.

Actualment és el plusmarquista mundial en piscina llarga dels 100 metres papallona i en piscina curta dels 50 metres lliure, de 100 estils i de 100 metres papallona. Ho té tot de cara per projectar-se com un campió total.

La seva primera cursa serà el dimarts, 27 de juliol.

Expected to swim in six or seven events in Tokyo, Caeleb Dressel could become just the fourth swimmer in history to win seven medals in a single Olympic Games.@USASwimming x #TokyoOlympics — Team USA (@TeamUSA) 10 de julio de 2021

8) Katie Ledecky

La reina indiscutible de la natació mundial, Katie Ledecky s'enfrontarà a una situació inèdita en els Jocs Olímpics de Tòquio, en què veurà per primera vegada amenaçat el seu regnat per la irrupció de l'australiana Ariarne Titmus. El desafiament obligarà a Ledecky, de 24 anys, a mostrar la seva millor versió si vol revalidar al Centre Aquàtic de la capital japonesa les cinc medalles, quatre d'elles d'or, que va conquistar en els Jocs de Rio. Especialment vigilant ha de ser en els 200 i 400 lliures, en els quals l'australiana arriba a la cita olímpica amb millors temps que Ledecky, així com en el relleu 4x200, prova en què el quartet australià ja va arrabassar l'or als Estats Units en el passat Mundial de Gwangju 2019. On no hi ha dubtes del triomf de la nord-americana és en els 800 i, sobretot, en els 1.500 lliure, en els quals la nord-americana aspira a convertir-se en la primera campiona olímpica de la prova llarga que s'estrena a Tòquio en el programa femení dels Jocs.

La seva primera cursa serà el dissabte, 24 de juliol

9) Shelly-Ann Fraser-Pryce

Als seus 34 anys, la velocista jamaicana ja acumula sis medalles dues medalles d'or olímpiques (a Pequín 2008 i Londres 2012) i quatre més en els Mundials d'atletisme. Fraser Pryce no ha dit, però, l'última paraula. Ni de bon tros. Arriba a Tòquio en gran manera, havent corregut recentment els 100 metres en 10,63 segons, la segona millor marca de la prova de tota la història. Els seus principals rivals seran Shericka Jackson i Elaine Thompson-Herah, compatriotes jamaicanes.

Els 100 metres femenins es posen en marxa el divendres, 30 de juliol.

10) Armand Duplantis

Aquest suec de 21 anys és el responsable que la perxa hagi recobrat la popularitat perduda amb la retirada de Sergey Bubka. Fill del perxista nord-americà Greg Duplantis i de l’heptatleta sueca Helena Hedlund, aquest jove dotat d'una combinació imbatible de tècnica, arpa i elasticitat i a què el món de l'atletisme coneix com Mondo s'ha proposat superar el seu propi rècord mundial, que està en 6,18. El 6 de juny va saltar a Hengelo 6,10 i amb aquesta marca va a Tòquio com a líder mundial de l'any. Ningú més que ell ha superat els sis metres aquesta temporada a l'aire lliure. El seu predecessor, el francès Renaud Lavillenie, es troba en vies de recuperació amb els seus 5,92 i, sobretot, els seus 6,06 en pista coberta, però Mondo resideix en un esglaó superior a la resta.